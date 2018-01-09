В пермской колонии бывшего бойца ОМОН нашли повешенным

В исправительной колонии № 37 в Пермском крае 1 января был найден повешенным в штрафном изоляторе бывший сотрудник ОМОН Артём Тронин, пишет «Коммерсантъ». По словам матери Тронина Светланы, ему угрожали расправой и издевались над ним, в том числе за его религиозные убеждения: в колонии бывший боец ОМОН принял ислам и отрастил бороду. Другие заключённые рассказали, что сотрудники ИК-37 на протяжении последних двух месяцев доводили её сына до самоубийства.

О происшедшем семья Трониных узнала в ночь на 3 января. По словам Светланы, ей позвонил из ИК-37 «отчаянный человек», сказал: «Приезжайте быстрее, а то от тела постараются избавиться, так как его повесили». В колонии матери предложили ждать извещения, которое отправлено по почте, но извещение не пришло до сих пор. Тело они нашли в морге посёлка Половинка, рядом с которым находится колония.

«Мы сфотографировали тело. Рот разорван, зубы треснули, словно он их стискивал, голова разодрана, всё тело в синяках. А в акте написано, что никаких ссадин и повреждений на теле нет. Начальник колонии мне сказал, что Артём 1 января утром поел спокойно кашки и потом повесился на простыне — я записала на диктофон эти его слова. Сказал, что он сам снимал тело в 10:15 утра и якобы на простыне был один узел. Но как простыня может выдержать 85 кг? И откуда синяки? Знакомый судмедэксперт сказал, что на шее след от ремня и пряжки, а не от простыни», — рассказала журналистам Тронина.

По словам роственников, в начале прошлого года Артём Тронин выступил свидетелем против оперативника, ставшего позже начальником оперативной части колонии, по делу об избиении другого заключённого. В итоге свидетеля отправили в одиночную камеру, а жаловавшегося осуждённого признали виновным в нападении на сотрудника колонии и добавили к его сроку ещё три года.

Участники сообщества Gulagu.net направили от имени Трониной письмо руководителям Следственного комитета, ФСИН и Генпрокуратуры. Они потребовали провести проверку обстоятельств гибели Артёма Тронина, отстранив на время её проведения некоторых сотрудников колонии от работы, а также изъять видеоархив.

«Тело осуждённого было найдено в ночь с 1 на 2 января, сейчас проводится наша внутренняя проверка, все материалы переданы в следственные органы, в прокуратуру», — сообщил «Коммерсанту» начальник пресс-службы УФСИН Пермского края Станислав Волегов.

Мать погибшего заключённого и её юрист говорят, что у них есть сведения из колонии о том, что происходило 31 декабря: свидетели уверяют, что видели, как в камеру к Артёму Тронину заходил начальник оперчасти, слышали крики заключённого, а также говорят, что в этот вечер на дежурстве был начальник колонии Эдуард Терентьев.

Артём Тронин в 2012 году был приговорён к 12 годам заключения по делу о нападении на жителей посёлка Усть-Чёрная Пермского края в июле 2011 года. Тронин и двое других сотрудников ОМОН были признаны виновными в избиении двух местных жителей, один из которых от полученных травм скончался.