Сегодня: Вс, 5 Февраля, 2017 | USD 59.31 руб. 0.31   EUR 63.82 руб. 0.82   | -14 °C
03 Фев 2017 15:24 | Метки: Новости, Происшествия

В Париже оцепили Лувр после нападения на солдата и стрельбы

В центре Парижа вооружённый ножом мужчина напал на солдата. Коллеге военного пришлось открыть огонь по нападавшему, сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции. По словам собеседника агентства, мужчина, в руках которого кроме ножа также был чемодан, планировал войти в магазин при музее. Он попытался напасть на одного из солдат, прежде чем получил ранение.

Солдат получил ранение в руку. По данным телеканала BFMTV, у нападавшего  в руках было два чемодана. Взрывчатых веществ в них не обнаружено.

В полиции сообщают, что мужчина кричал «Аллаху акбар». Глава парижской полиции заявил, что, предположительно, он действовал самостоятельно. Ещё одного человека правоохранители задержали из-за подозрительного поведения.

Территория вокруг Лувра оцеплена, людей с территории музея эвакуировали. Станции метро, расположенные рядом с музеем, временно перекрыты. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Reuters

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • В Париже оцепили Лувр после нападения на солдата и стрельбы

Рекомендуемые новости:

64x64
04.Фев.17 14:05 | Комментарии: 0

Осталась неделя до окончания сбора средств на покупку социального такси в Екатеринбурге. «Спасибо, что приближаете ещё одну нашу общую победу»

64x64
03.Фев.17 09:59 | Комментарии: 0

Тагильский weekend топ-10: «Звонки», Drag Me Down и поход с фонариками

О том, чем заняться с 3 по 5 февраля
64x64
01.Фев.17 12:30 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле главу района лишили прав за пьяную езду на квадроцикле

Лента новостей

Как привокзальная площадь Нижнего Тагила стала катком Как привокзальная площадь Нижнего Тагила стала катком
04.02.2017 | Комментарии: 0
Осталась неделя до окончания сбора средств на покупку социального такси в Екатеринбурге. «Спасибо, что приближаете ещё одну нашу общую победу» Осталась неделя до окончания сбора средств на покупку социального такси в Екатеринбурге. «Спасибо, что приближаете ещё одну нашу общую победу»
04.02.2017 | Комментарии: 0
Балыбердину отдали все партийные проекты «Единой России» в УрФО Балыбердину отдали все партийные проекты «Единой России» в УрФО
03.02.2017 | Комментарии: 0
Минфин РФ закупит в феврале валюту на рынке на 113,1 млрд рублей Минфин РФ закупит в феврале валюту на рынке на 113,1 млрд рублей
03.02.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле ликвидируют таможенный пост НТМК В Нижнем Тагиле ликвидируют таможенный пост НТМК
03.02.2017 | Комментарии: 0
Прокуратура запросила Навальному по делу «Кировлеса» пять лет условно Прокуратура запросила Навальному по делу «Кировлеса» пять лет условно
03.02.2017 | Комментарии: 0
Сергей Носов готовит заявку для признания Нижнего Тагила территорией опережающего развития Сергей Носов готовит заявку для признания Нижнего Тагила территорией опережающего развития
03.02.2017 | Комментарии: 0
ФСБ и ОБЭП проводят обыски в администрации Верхней Салды ФСБ и ОБЭП проводят обыски в администрации Верхней Салды
03.02.2017 | Комментарии: 0
Яровая предложила создать базу данных педофилов Яровая предложила создать базу данных педофилов
03.02.2017 | Комментарии: 0
Суд отменил запрет мэрии Нижнего Тагила на рекламу магазина халяльных продуктов Суд отменил запрет мэрии Нижнего Тагила на рекламу магазина халяльных продуктов
03.02.2017 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле после ДТП перевернулась иномарка (ВИДЕО)

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)


В Нижнем Тагиле отчим и мать насиловали дочь В Нижнем Тагиле отчим и мать насиловали дочь
03.02.2017 | Комментарии: 0
В Париже оцепили Лувр после нападения на солдата и стрельбы В Париже оцепили Лувр после нападения на солдата и стрельбы
03.02.2017 | Комментарии: 0
Лукашенко обвинил Россию в нарушении соглашения о госгранице. «Без российской нефти мы обойдёмся» Лукашенко обвинил Россию в нарушении соглашения о госгранице. «Без российской нефти мы обойдёмся»
03.02.2017 | Комментарии: 0
Легендарная школа №32 празднует 80-летний юбилей. На торжественный вечер в Нижний Тагил едут два депутата Заксобрания Легендарная школа №32 празднует 80-летний юбилей. На торжественный вечер в Нижний Тагил едут два депутата Заксобрания
03.02.2017 | Комментарии: 0
Впервые в Нижнем Тагиле пройдёт бой за звание чемпиона мира по версии WBА Впервые в Нижнем Тагиле пройдёт бой за звание чемпиона мира по версии WBА
03.02.2017 | Комментарии: 0
Советником Вячеслава Володина стал представитель РПЦ Советником Вячеслава Володина стал представитель РПЦ
03.02.2017 | Комментарии: 0
Журналиста Владимира Кара-Мурзу-младшего ввели в искусственную кому Журналиста Владимира Кара-Мурзу-младшего ввели в искусственную кому
03.02.2017 | Комментарии: 0
Пропавшую в Нижнем Тагиле девочку нашли у соседки Пропавшую в Нижнем Тагиле девочку нашли у соседки
03.02.2017 | Комментарии: 0
Роскосмос запланировал первый коммерческий пуск «Протона» на апрель Роскосмос запланировал первый коммерческий пуск «Протона» на апрель
03.02.2017 | Комментарии: 0
Минтранс России предложил приватизировать речные порты за 1 рубль Минтранс России предложил приватизировать речные порты за 1 рубль
03.02.2017 | Комментарии: 0
Полиция задержала подозреваемого в серии нападений на пенсионерок в Нижнем Тагиле и Верхней Салде Полиция задержала подозреваемого в серии нападений на пенсионерок в Нижнем Тагиле и Верхней Салде
03.02.2017 | Комментарии: 0
СМИ узнали причину смягчения санкций против ФСБ СМИ узнали причину смягчения санкций против ФСБ
03.02.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле пропала 8-летняя девочка В Нижнем Тагиле пропала 8-летняя девочка
03.02.2017 | Комментарии: 0
«Коммерсантъ» раскрыл законную схему отмывания денег в России «Коммерсантъ» раскрыл законную схему отмывания денег в России
03.02.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле в аварии с участием автобуса НТМК перевернулся автомобиль (ВИДЕО) В Нижнем Тагиле в аварии с участием автобуса НТМК перевернулся автомобиль (ВИДЕО)
03.02.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости