В Париже оцепили Лувр после нападения на солдата и стрельбы

В центре Парижа вооружённый ножом мужчина напал на солдата. Коллеге военного пришлось открыть огонь по нападавшему, сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции. По словам собеседника агентства, мужчина, в руках которого кроме ножа также был чемодан, планировал войти в магазин при музее. Он попытался напасть на одного из солдат, прежде чем получил ранение.

Солдат получил ранение в руку. По данным телеканала BFMTV, у нападавшего в руках было два чемодана. Взрывчатых веществ в них не обнаружено.

В полиции сообщают, что мужчина кричал «Аллаху акбар». Глава парижской полиции заявил, что, предположительно, он действовал самостоятельно. Ещё одного человека правоохранители задержали из-за подозрительного поведения.

Территория вокруг Лувра оцеплена, людей с территории музея эвакуировали. Станции метро, расположенные рядом с музеем, временно перекрыты.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Reuters