В омской колонии от остановки сердца умер убийца полковника Буданова

Осуждённый за убийство полковника Юрия Буданова Юсуп Темирханов скончался в колонии, где отбывал наказание, со ссылкой на его адвоката Розу Магомедову пишет «Интерфакс».

По словам Магомедовой, её подзащитный отбывал наказание в исправительной колонии № 6 в Омске.

«Да, Темирханов умер. Он болел, его не лечили. Он умер от остановки сердца», — сказала адвокат.

Она уточнила, что защитники ранее неоднократно сообщали о плохом самочувствии Темирханова и настаивали на его освобождении по состоянию здоровья, но их просьбы не были услышаны.

Полковник Юрий Буданов в июле 2003 года был признан виновным в похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и приговорён к десяти годам лишения свободы. Суд также лишил Буданова звания полковника, ордена Мужества и права занимать определённые должности в течение трёх лет. 24 декабря 2008 года суд Димитровграда удовлетворил ходатайство Буданова об условно-досрочном освобождении. Защита потерпевших обжаловала решение суда, из-за чего осуждённый не был выпущен сразу. До этого прошения отклонялись четыре раза.

В середине января 2009 года Буданов был освобождён из колонии № 3 Димитровграда Ульяновской области, а 10 июня 2011 года был застрелен недалеко от нотариальной конторы на Комсомольском проспекте в Москве.

7 мая 2013 года Мосгорсуд на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил подозреваемого в убийстве Буданова уроженца Чечни Юсупа Темирханова к 15 годам колонии строгого режима. Защита подала апелляционную жалобу, в которой просила приговор отменить.