В Нижнетагильской филармонии прошёл концерт, посвящённый Международному дню джаза 

В Нижнетагильской филармонии прошёл концерт в преддверии Международного дня джаза. С оркестром «Тагил-бенд» выступила популярная эстрадно-джазовая певица из Ростова-на-Дону Ольга Щёголь. Со сцены звучали блюзовые хиты, известные джазовые композиции, эстрадные песни.

Помимо джазового вокала, Ольга Щёголь радовала слушателей своей игрой на рояле. Она исполнила песню Элтона Джона Sorry Seems to Be the Hardest Word в собственной аранжировке.

«Я очень люблю наших композиторов и советскую эстраду, мне кажется, тогда писали песни совсем о другом. Когда я училась вокалу, песни Бабаджаняна были обязательными к исполнению во всех музыкальных учебных заведениях, его произведения и песни других композиторов создавали особую атмосферу, и за это я очень благодарна», — отметила Ольга Щёголь.

Также в этот вечер прозвучали композиции из репертуара Эллы Фицджеральд, Уитни Хьюстон и Ларисы Долиной. Оркестр «Тагил-бенд» выступал под руководством дирижёра Евгения Сеславина.

На джазовый концерт приехали зрители из других городов, все билеты были раскуплены. Напомним, что в мае в филармонии планируют несколько мероприятий ко Дню Победы и в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» (0+).