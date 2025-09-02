В Нижнем Тагиле женщину осудили за кражу денег с найденной банковской карты

В декабре 2024 года 41-летняя жительница Нижнего Тагила обнаружила на улице карту Сбербанка, которую ранее потерял неизвестный ей человек. Вместо того чтобы сообщить о находке в банк или полицию, женщина решила воспользоваться этим «подарком» и начала совершать покупки в магазинах города.

Она приобрела продукты питания и алкогольные напитки, что на первый взгляд не свидетельствовало о намерении совершить серьёзное преступление. Общая сумма её покупок составила чуть более двух тысяч рублей. Однако даже такая незначительная сумма, согласно уголовному законодательству, является основанием для привлечения к ответственности.

Преступление было быстро раскрыто, и женщина предстала перед судом по обвинению в краже денег с банковского счёта. В суде она признала свою вину, раскаялась и возместила ущерб потерпевшему. Мужчина не имел к ней дальнейших претензий, что было учтено судом как смягчающее обстоятельство. Однако, учитывая её предыдущий приговор за неуплату алиментов, избежать наказания ей не удалось.

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал женщину виновной по пункту «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта). Суд назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы, которое было заменено на год принудительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства. С учётом ранее неотбытого наказания, окончательное наказание составило 1 год 1 месяц принудительных работ с теми же условиями.

Этот вид наказания предполагает трудовую деятельность и соблюдение определённого режима, и осуждённая будет направлена в исправительный центр. Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, отметили в пресс-службе суда.