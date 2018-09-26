В Нижнем Тагиле загорелось здание бывшего гормолзавода

Сегодня, 26 сентября, около полудня на телефоны оперативных служб поступило сообщение о возгорании на территории бывшего гормолзавода на улице Красноармейской. На место выехало три единицы спецтехники. Как рассказали АН «Между строк» сотрудники МЧС, принимавшие участие в тушении огня, по предварительной информации, пожар возник на цокольном этаже здания.

«Горел мусор в подвале, полиэтилен, поэтому столько дыма. Когда мы приехали, то на месте пожара никого уже не было. Скорее всего, бомжи или дети подожгли. Сейчас проливаем очаг возгорания», — пояснили пожарные.