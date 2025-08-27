В Нижнем Тагиле задержали наркозакладчицу из соседнего города

Следователи Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 38-летней жительницы Верхней Салды, обвиняемой в распространении наркотических веществ.

Женщина была задержана 14 июня в непосредственной близости от железнодорожных путей, где она делала тайник с N-метилэфедроном. В ходе личного досмотра у задержанной были обнаружены 27 свертков с наркотиком, а также координаты семи уже сделанных тайников. Изъятые вещества отправили на экспертизу, которая подтвердила, что общий вес запрещённого вещества составил 43,3 грамма, что классифицируется как крупный размер. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по п. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

По данным следствия, задержанная ранее уже попадала в поле зрения полиции, страдает наркотической зависимостью и воспитывает двоих несовершеннолетних детей.

Накануне задержания она получила партию наркотиков, часть из которой расфасовала у себя дома, а другую часть оставила для личного потребления. Затем она приехала в Нижний Тагил, чтобы распространить запрещённые вещества в разных местах города, преимущественно в районе железнодорожных путей. Один из сделанных ею тайников был обнаружен сотрудниками транспортной полиции у входа в овощехранилище ФСИН России.

На данный момент расследование завершено, все материалы собраны и переданы транспортному прокурору для утверждения обвинительного заключения. Следует отметить, что эта женщина уже отбывает наказание за незаконный оборот наркотиков, выявленный ранее сотрудниками полиции Верхней Салды.