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20 Фев 2017 18:06 | Метки: Новости Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле владелец бани обвинил мэрию в обмане льготников

Владелец бани общего пользования Юрий Артамонов обвинил сотрудников администрации Нижнего Тагила в том, что они «вводят в заблуждение льготных посетителей», говоря им о получении предпринимателями субсидии на возмещение расходов по предоставлению скидки за пользование услугами бани пенсионерам и детям. Текст обращения бизнесмена к депутатам сегодня, 20 февраля, на заседании думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям зачитал её председатель Вячеслав Малых.

«Разговоры ведутся ежегодно, а воз и ныне там! Не в 2014, не в 2015, не в 2016 году администрация свои обязательства в соответствии с принятыми гордумой решениями о компенсациях не выполнила! Ни на одно письмо с требованием разъяснить ситуацию не ответила. Как только предприниматели пытаются сократить время для посещений пенсионеров и других категорий льготников, чтобы хоть как-то нивелировать ситуацию, люди обвиняют их в недобросовестности и ссылаются на информацию в СМИ о принятых думой решениях о предоставлении льгот. Может быть, депутаты примут какие-то меры, чтобы их решения были обязательны для выполнения муниципальной администрацией? А то как-то стыдно перед пенсионерами!» – говорится в обращении.

В Нижнем Тагиле сегодня работают восемь общественных бань: ИП Артамонов Ю. В., «Тагильские бани», ОЦ «Тибет», «Северянка-НТ», ИП Либман А. В., Банно-прачечный комбинат № 4, «Союз-НТ» и «Межотраслевая торгово-промышленная компания». Чиновники утверждают, что все компенсации за 2014 и 2015 годы предпринимателям уже выплачены. По словам начальника отдела по развитию потребительского рынка и услуг Светланы Соломатиной, из восьми бань на предоставление субсидий в 2016 году заявились только три: ИП Артамонов Ю. В. (сумма необходимой субсидии – 825,6 тысячи рублей), ООО «Оздоровительный центр “Тибет”» (610,8 тысячи рублей) и ООО «Тагильские бани» (413,2 тысячи рублей).

«По ИП Либман А. В. в связи с непредоставлением справки из налоговой об отсутствии задолженности по налогам не подготовлено соглашение, хотя расчёт предоставлен за третий квартал на сумму 311,6 тысячи рублей. Таким образом, всего подготовлено расчётов в 2016 году на предоставле­ние субсидии на сумму порядка 1,85 миллиона рублей. В [последней] корректировке бюджета данных средств не предусмотрено, ориентировочно планируется включение данных средств в бюджет в марте 2017 года при корректировке бюджета», – отметила Соломатина.

Держаться на плаву помывочным без государственной поддержки с каждым годом становится сложнее, признаются их директора. На ремонт зданий, которые принимались в практически непригодном состоянии, необходимы серьёзные финансовые вложения.

В 2014 году администрация города окончательно перестала материально поддерживать общественные бани. Тогда и без того убыточные заведения не получили денег за предоставление льгот для пенсионеров и детей. Оказалось, что в бюджете города эти средства вообще не были предусмотрены. Ранее благодаря бюджетной поддержке пенсионеры могли помыться, заплатив от 60 до 150 рублей. Дети до 14 лет платили 150 рублей, для дошкольников услуги бани были бесплатны. Для остальных тагильчан билет стоил от 120 до 250 рублей. Депутаты неоднократно требовали от чиновников исполнить взятые на себя обязательства.  

Агентство новостей «Между строк»

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