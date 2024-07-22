Смертельная авария на ЕКАД. Грузовик врезался в легковушку, в которой ехала семья из Нижнего Тагила

Смертельное ДТП произошло 19 июля около 15:00 на 31 км ЕКАД. Грузовик врезался в легковой автомобиль, в котором ехала семья из Нижнего Тагила. По информации Госавтоинспекции, водитель грузового автомобиля Renault, двигаясь в сторону Березовского, отвлёкся от дороги, из-за чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущейся во встречном направлении LADA Vesta.

В результате аварии 43-летний водитель отечественного автомобиля и его 7-летний сын, который находился за ним в детском автокресле и был пристёгнут ремнём безопасности, скончались на месте. 43-летняя жена водителя и 16-летний сын были госпитализированы в больницу Екатеринбурга с травмами различной степени тяжести. Водитель грузовика не пострадал.

Установлено, что за рулём грузовика находился 33-летний житель Верхней Пышмы, имеющий стаж вождения 13 лет. На момент аварии был трезв. В разговоре с сотрудниками ГИБДД мужчина пояснил, что отвлёкся на смартфон, из-за чего выехал на встречную полосу.

Читатели, знакомые с ситуацией, рассказали E1, что водитель грузовика является мигрантом из Таджикистана. Он приехал жить в Свердловскую область в апреле. На территории РФ находился законно, проживал в Верхней Пышме и работал на индивидуального предпринимателя по договору.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более человек), ему грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.