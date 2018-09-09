В Нижнем Тагиле в ДТП пострадали два человека, один в коме 

Сегодня днём на пересечении улиц Индустриальной и Циолковского произошло ДТП, в котором пострадало два человека. По предварительной информации, 35-летний водитель Ford не справился с управлением и врезался в ограждение, зацепив попутный автомобиль. В результате аварии водитель со множественными травмами и его 24-летний пассажир в состоянии комы были госпитализированы.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в настоящее время сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства ДТП. На место происшествия выезжал начальник ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов.