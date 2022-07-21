В Нижнем Тагиле в 2022 году наблюдается снижение заболевших туберкулёзом вдвое, при этом зафиксировано 195 новых случаев ВИЧ

В Нижнем Тагиле за 2022 год зафиксировано 195 новых случаев ВИЧ. Основная категория инфицированных — люди от 35 до 40 лет. Также отмечены случаи ВИЧ среди подростков 15–17 лет.

Такие данные накануне озвучили представители лечебных учреждений города на заседании межведомственной комиссии при мэрии Нижнего Тагила по ограничению распространения социально значимых заболеваний.

Заведующая филиалом ГАУЗ СО «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Оксана Каргаполова связала этот факт с тем, что во время пандемии дети находились на дистанционном обучении, поэтому многие были предоставлены сами себе. Также она отметила, что на сегодняшний день при экспресс-тестировании наблюдается снижение выявленных случаев опасного заболевания: только у 0,7% тагильчан, прошедших проверку в передвижных пунктах, фиксируется наличие ВИЧ-инфекции.

Участники заседания заявили, что в Нижнем Тагиле распространение туребкулёза снизилось практически вдвое.

«За первое полугодие было выявлено 95 случаев туберкулёза против 129 случаев за аналогичный период 2021 года. На фоне общего снижения уровня заболеваемости, в Нижнем Тагиле он остаётся выше, чем в целом по Свердловской области», — рассказала главврач ГАУЗ СО «Противотуберкулёзный диспансер № 3» Юлия Николаева.

Коллективно было принято решение направить письмо в адрес областного правительства с просьбой выделить туберкулёзному диспансеру передвижной флюорограф.