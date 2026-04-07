В Нижнем Тагиле управляющая компания выплатила 100 тысяч рублей пенсионерке, получившей серьёзные травмы после падения на скользком крыльце подъезда

Дзержинский районный суд вынес решение по иску прокуратуры к управляющей компании в защиту пенсионерки, которая получила травму при выходе из подъезда многоквартирного дома.

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку по факту обращения 70-летней жительницы дома № 12 на улице Энтузиастов, которая в феврале прошлого года поскользнулась на крыльце подъезда и упала. В результате падения женщина получила переломы обеих лодыжек и правой голени со смещением, и длительное время находилась на лечении. Ей была проведена операция по металлоостеосинтезу с фиксацией обеих лодыжек и правой голени пластиной и винтами, а впоследствии — операция по удалению металлических конструкций.

Как сообщили в надзорном ведомстве, причиной инцидента стало ненадлежащее выполнение управляющей компанией «Управление многоквартирными домами» сезонных работ по очистке придомовой территории от снега и льда. В связи с этим прокуратура направила исковое заявление в суд о взыскании с УК компенсации морального вреда в интересах заявительницы.

В итоге Дзержинский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора и взыскал с управляющей организации компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей в пользу пенсионерки. Решение суда УК уже исполнила.