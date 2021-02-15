Общество

В Нижнем Тагиле умер легендарный водитель-испытатель танков «Уралвагонзавода» Олег Домрачев

15.02.2021 15:55
В Нижнем Тагиле умер легендарный водитель-испытатель танков «Уралвагонзавода» Олег Домрачев

На 60-м году жизни в больнице скончался известный водитель-испытатель боевых машин «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех») Олег Домрачев. Информацию АН «Между строк» подтвердили в пресс-службе предприятия. 

В 1983 году, отслужив срочную службу в рядах советской армии, Олег Валентинович пришёл в «Уральское конструкторское бюро машиностроения» водителем-испытателем. Через 5 лет Домрачев перешёл в сборочный цех «Уралвагонзавода». За несколько лет стал одним из лучших механиков-водителей УВЗ. Участвовал в многочисленных зарубежных командировках. В 2012 году после общения с Владимиром Путиным добился, чтобы в классификацию были введены профессии «водитель-испытатель боевых и специальных машин» и «испытатель вооружения боевых и специальных машин».

На УВЗ добавили, что Олег Валентинович рассчитался с завода в январе 2021 года. Похороны назначены на 17 февраля. 

Фото: пресс-служба правительства Свердловской области, личная страница Олега Домрачева во «ВКонтакте», Галины Соколовой
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