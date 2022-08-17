В Нижнем Тагиле трансформаторные будки украсили рисунки художников-граффитистов. Так компания «Облкоммунэнерго» решила преобразить внешний вид своих объектов. Первый рисунок появился на трансформаторной подстанции на улице Горошникова.

Граффити, по словам сотрудников компании, стали подарком для жителей города к его 300-летию. Изображение создал дизайнер, художник-граффитист Meowritzo. На подстанции он изобразил набережную Тагильского пруда и Лисью гору со сторожевой башней.

«К уличному искусству отношусь благосклонно. Но только если оно грамотно встроено или несёт в себе идею. В этом и есть смысл творчества — чтобы на него смотрели и думали. Радостно, когда есть возможность участвовать в таких проектах», — сказал художник-граффитист Meowritzo.

Объекты «Облкоммунэнерго» уже не в первый раз становятся площадкой для арт-экспериментов. Граффити и рисунки украшают трансформаторные подстанции в Полевском и Камышлове. Компания планирует расписать ещё несколько объектов, помимо подстанций в Нижнем Тагиле.

«Многие подстанции находятся внутри дворов и придомовых территорий. С одной стороны, они обеспечивают надёжное электроснабжение жителей и относятся к объектам повышенной опасности. С другой — они являются частью городского пространства и нередко страдают от вандализма. Мы боремся с этим с помощью уличного искусства, показывая, что граффити, стрит-арт может украшать энергообъекты и преображать город», — отметила начальник отдела по связям с общественностью АО «Облкоммунэнерго» Екатерина Мезинцева.

Напомним, этим летом к юбилею Нижнего Тагила ещё один известный уличный художник из Екатеринбурга Рома Инк расписывает десять телекоммуникационных шкафов компании «Ростелеком». Новые арт-объекты должны были появиться на проспектах Ленина, Мира, Строителей, улицах Октябрьской Революции и Первомайской.