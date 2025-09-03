В Нижнем Тагиле толпа мотоциклистов проехала по городу, кошмаря пешеходов и водителей (ВИДЕО)

«Сети Тагила» опубликовали видео, на котором 31 августа более 30 мотоциклистов проехали с ГГМ до торгового центра Depo через центр города. Как рассказывают очевидцы, часть участников были несовершеннолетними и разъезжали на питбайках без шлемов. Кроме того, байкеры нарушали правила дорожного движения, совершая опасные манёвры, проезжая на красный сигнал светофора и поднимая мотоциклы на заднее колесо.

«Несогласованный с властями мотопробег состоялся в минувшие выходные, накануне 1 сентября. Во время движения нарушители не встретили ни одного полицейского. Диспетчеры системы "Безопасный город" не стали реагировать на толпу потенциальных убийц/покойников. Этот случай показал, как всё плохо с безопасностью на дорогах Нижнего Тагила», — прокомментировал ситуацию лидер общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

В Госавтоинспекции Нижнего Тагила АН «Между строк» рассказали, что по факту несогласованного мотопробега и нарушений, совершённых его участниками, будет проведена проверка. Также напомнили, что управление питбайками на дорогах общего пользования запрещено, для управления мототехникой необходимо иметь водительское удостоверение соответствующей категории, а мотоцикл должен быть зарегистрирован в установленном законом порядке.