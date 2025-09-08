В Нижнем Тагиле студент хотел заработать на криптовалюте, а в итоге лишился накоплений 

В дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» поступило заявление от 20-летнего студента. Парень сообщил правоохранителям, что пытался заработать на криптовалюте, но в итоге стал жертвой мошенников и лишился своих накоплений в размере 76 тысяч рублей.

«Как установили полицейские, в конце августа студенту через мессенджер написал неизвестный пользователь, который предложил попробовать себя в трейдинге криптовалют. Для “старта торговли” юноше прислали ссылку на якобы биржевую платформу и потребовали внести первоначальный взнос. Доверчивый студент перевёл всю сумму на указанный номер телефона, после чего ему пообещали, что уже на следующий день он получит первую прибыль. Однако обещанных выплат так и не последовало, а собеседник исчез из сети. В результате молодой человек понял, что попался на удочку мошенников, и обратился в полицию», — говорится в сообщении.

Полиция напоминает: обещания быстрого и лёгкого заработка в интернете — это распространённая уловка мошенников. Никогда не переводите деньги незнакомым лицам, какими бы убедительными они ни казались. При малейших сомнениях прекращайте общение и обратитесь за консультацией в банк или в правоохранительные органы.