В Нижнем Тагиле сотрудники музея искусств устроили спа-процедуры для маленького Ленина, шахтёра, пионеров и учительницы

Обитателям Парка советской скульптуры Нижнетагильского музея изобразительных искусств сегодня устроили спа-процедуры. Сотрудники музея очистили от птичьего помёта, насекомых, пыли и грязи скульптуры учительницы с учеником, мальчика, кормящего голубей, шахтёра, маленького Володи Ленина и другие фигуры.

Как отмечают музейщики, подобные реставрационные работы нужно проводить время от времени, чтобы защитить от агрессивной среды красочный и бетонный слои и сохранить работы в первозданном виде как можно дольше.

Скульптуру моют раствором детского мыла мягкой щёткой, чтобы не поцарапать и не разрушить гипсовую или бетонную поверхность. После помывки раствор смывают водой, но использовать шланги нельзя, поскольку сильный напор также может повредить фигуры. По словам заведующей отделом городской скульптуры Александры Шемякиной, данная методика была придумана ещё в советское время.

Специалист музея рассказывает, что у каждой скульптуры есть свой реставрационный и научный паспорт, в котором фиксируются все манипуляции, которая она пережила. Скульптуру фотографируют до и после реставрационных работ, особое внимание уделяют сколам и трещинкам. В паспорт записывается, чем мыли произведение, как и когда. В этом смысле работа сотрудников музея чем-то напоминает работу врача.

Сейчас в Парке советской скульптуры представлено более 10 экспонатов. Планируется дальнейшее пополнение коллекции. Так, в прошлом году тагильские музейщики привезли из Невьянска три скульптуры: девочку, мальчика и кормящего голубей ребёнка. Две из них уже отреставрированы, в ближайшие планы входит реставрация пионера с портфелем. Эта скульптура сохранилась хуже всего: верхняя часть туловища разрушена, её дизайнер и реставратор монументальной скульптуры музея искусств Владимир Бекетов будет лепить заново.