В Нижнем Тагиле состоится поэтический слэм

В Нижнем Тагиле 2 октября состоится творческий слэм и выступление поэта из Санкт-Петербурга Ромы Гонзы (18+). Как рассказала АН «Между строк» создатель проекта «Чтец с горы» Камила Мориак, участником слэма может стать любой желающий и пишущий стихи. Лучший мастер рифмы забирает весь денежный банк себе.

«Поэтические мероприятия мы проводим в Тагиле почти каждый месяц, конкурсы на чтение и декламацию у нас бывают всегда. Но слэм гораздо сложнее, и он подразумевает состязание авторов собственных произведений. Очень рада, что Рома решил заехать к нам по пути своего тура из Екатеринбурга. Рома выступал уже как-то в Тагиле, публике очень понравилось его творчество. Поэт проведёт слэм и презентует свой новый сборник. Будет жарко, я уверена!» — рассказала Камила Мориак.

Рома Гонза — поэт из Санкт-Петербурга, один из основателей и идеолог организованной поэтической группировки «Подельники». Автор нескольких сборников стихов. Недавно Рома выпустил книгу с авторскими стихами «Панк и Морок».

«В баре “Гора” будет проходить презентация моей новой книги стихов “Панк и Морок” и поэтический слэм. Подобные битвы поэтов устраиваются с конца 80-х годов прошлого века в самых разных странах и городах. Как видите, Нижний Тагил не исключение. Первый раз я выступал в Нижнем Тагиле осенью 2013 года, 10 лет назад. Публика тогда приятно удивила. Всякие истории ходят о местных нравах в столичных городах, но, как я заметил, суровость тагильцев вполне уживается с душевностью, и людей, предпочитающих досуг культурный, у вас точно не меньше, чем в среднем по России. Возвращался к вам со своей первой книгой в 2016-м и с презентацией поэтической формации “Вольность” в 2017-м. Не могу сказать с точностью, но, возможно, тогда мы устроили первый в городе поэтический слэм. По крайней мере, глядя со стороны, поэтическая сцена в городе с 2017 года стала заметнее и живее», — рассказал АН «Между строк» Рома Гонза.

В поэтическом слэме будет два тура: в первом поэтам дадут три минуты на прочтение своих стихов. Жюри, состоящее из обычных зрителей, выберет пятёрку лучших, набравших наибольшее количество баллов. Во втором туре определят победителя слэма: у поэтов будет две минуты на декламацию.

Участники читают стихи только собственного сочинения. Запрещается пользоваться музыкальными инструментами и реквизитом, чтобы шансы на победу были равны. Выступление состоится в баре «Гора» на Огаркова, 2. Записаться на слэм можно по телефону: 8 (912) 658-58-22.