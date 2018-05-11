В Нижнем Тагиле СК и ОМОН пришли с обысками в офис «Водоканала-НТ»

Накануне, 10 мая, сотрудники Следственного комитета в сопровождении бойцов ОМОН нагрянули с обысками в офис ООО «Водоканал-НТ» в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. До этого они посетили территорию Западных очистных сооружений. По информации АН «Между строк», прибывшие в офис правоохранители предъявили сотрудникам предприятия постановление суда о выемке документов по уголовному делу, которое было возбуждено в октябре 2017 года. В кабинете гендиректора «Водоканала-НТ» был вскрыт сейф, изъята бухгалтерская документация.

«Уголовное дело возбуждено по ст. 201 УК РФ относительно конкретного преступного факта. В ходе проведённых обысков изъята интересующая следствие документация, которая не имеет никакого отношения к текущей деятельности организации и касается прошедшего периода работы этой компании. Что касается вопроса привлечения сил Росгвардии, то такое решение принято для пресечения возможных провокационных действий в отношении следователей, проводивших обыски», – рассказал АН «Между строк» пресс-секретарь свердловского СК Александр Шульга.

По данным источника АН «Между строк» в силовых структурах, речь идёт об уголовном деле, возбуждённом в прошлом году по заявлениям жителей Нижнего Тагила, которые обвинили руководство «Водоканала» в «лжеремонтах» водоводов. Ранее в распоряжении редакции оказалась видеозапись, на которой видно, как вдоль улицы Ильича рабочие меняют металлическую водопроводную трубу на полипропиленовую. По словам местного жителя Александра Ваткина, по документам замена этой трубы была осуществлена ещё в 2010 году.

«Идёт замена водовода. ООО “Водоканал-НТ” меняет металлическую трубу на полипропилен, хотя в 2010 году по документам она уже поменяна на полипропилен. Трубы видно, металлические, что выкопаны, полипропиленовые вкладывают. Вот так у нас делают лжеремонты в Нижнем Тагиле», – прокомментировал видео Александр Ваткин.

Тагильчанин также прислал в АН «Между строк» акт выполненных работ. Согласно документу, в 2010 году капитальный ремонт водопровода по улице Ильича (от Зари до Чайковского) стоил 10,85 миллиона рублей. Источники в силовых структурах тогда сообщили агентству, что сотрудники Следственного комитета и ФСБ начали проверку в отношении ООО «Водоканал-НТ» и тагильской мэрии по факту соблюдения законодательства при использовании муниципального имущества и расходования денежных средств.

После вчерашних обысков сотрудники «Водоканала-НТ» сообщили «МК-Урал» и «Вечерним ведомостям», что на предприятии были изъяты также документы, не относящиеся к уголовному делу. Некоторые сотрудники компании предполагают, что проведение следственных действий может быть выгодно одному из участников конкурса по многомиллиардной концессии водоснабжения. Напомним, в тагильской мэрии планировали заключить концессионное соглашение с российско-венгерским АО «Уральская водная компания» по модернизации системы водоснабжения, которое должно решить проблемы с водой в городе на ближайшие несколько лет. Однако в апреле к борьбе за концессию подключились структуры «РКС» Виктора Вексельберга, «Росводоканал» («Альфа-групп» Михаила Фридмана) и тюменские олигархи Бобров и Биков (в виде дочернего предприятия АО «Облкоммунэнерго»). Появление новых игроков вынудило тагильскую администрацию объявить конкурс на заключение концессионного соглашение, хотя создание и реализацию проекта по модернизации водоочистных сооружений Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилища летом прошлого года инициировала именно УВК.