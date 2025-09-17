В Нижнем Тагиле разыскивают 13-летнего подростка. Как сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское», накануне в полицию обратилась мать Романа Мушавкина, которая рассказала, что ребёнок ушёл из дома и до настоящего времени не вернулся.

«В отделе полиции № 16 МУ МВД России “Нижнетагильское” незамедлительно организовали поиски. С целью установления местонахождения пропавшего школьника ориентированы сотрудники территориальных отделов полиции, а также все дежурные наряды ориентированы на розыск несовершеннолетнего. Проверяются места его возможного местонахождения. Сотрудниками полиции установлен круг общения подростка, устанавливаются новые связи ребёнка», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Рост пропавшего 174 см, телосложение худощавое, волосы тёмно- русые. Был одет в джинсы синего цвета, рубашку в чёрно-белую клетку, чёрную кофту на замке, белые кроссовки, кепку зелёного цвета с надписью Kappa, с собой серый рюкзак.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-64-02 или на линию 02.