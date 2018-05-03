В Нижнем Тагиле пьяный мужчина убил двухлетнюю девочку

В Нижнем Тагиле 49-летний житель Кушвы убил девочку 2016 года рождения в одной из квартир дома по улице Булата Окуджавы. Трагедия произошла вечером 29 апреля. Мужчина помогал своим знакомым с переездом в другую квартиру, остался с парой выпивать, после чего причинил смертельные травмы их дочери, которой на момент преступления был 1 год и 9 месяцев.

«29 апреля около 21:30 часов в органы внутренних дел Нижнего Тагила поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Булата Окуджавы обнаружено тело девочки с признаками насильственной смерти. На место происшествия выезжали оперативники отдела полиции № 20 и следователи СК. Сыщики установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 49-летний житель Кушвы, работавший плотником на местном предприятии. Днём он помогал 25-летней матери и 37-летнему отцу ребёнка переезжать из Кушвы в новую квартиру в Нижнем Тагиле, а затем остался вместе с ними отмечать это событие», – рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Следственный отдел по Тагилстроевскому району областного СКР уже предъявил жителю Кушвы обвинение в убийстве малолетнего. За это преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«На место происшествия выезжала усиленная следственная группа в составе следователей районного отдела СКР, сотрудников областного следственного управления СК, в том числе отдела криминалистики. Назначен и проводится комплекс судебных экспертиз, осуществляются допросы родителей, обвиняемого и иных лиц. Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле руководства следственного управления СК России по Свердловской области», – добавили в Следственном комитете по Свердловской области.

Сейчас обвиняемый в убийстве ребёнка находится под стражей.