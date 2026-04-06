В Нижнем Тагиле пьяный мужчина сорвал с продавщицы цепочку стоимостью 495 рублей и попал под суд

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж).

По версии следствия, 6 ноября прошлого года местный житель Игорь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашёл в магазин «Купец» на улице Береговая-Краснокаменская. Там он заметил на женщине-продавце, которая в этот момент мыла пол, цепочку с ладанкой. Недолго думая, мужчина решился на ограбление и, сорвав украшение, убежал домой.

Придя домой, Игорь решил оценить добычу, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что украшение, которое он принял за золотое, оказалось всего лишь бижутерией. Позднее к нему пришли сотрудники полиции, которым он добровольно отдал похищенную цепочку, стоимость которой составляла всего 495 рублей.

Ранее Игорь не имел проблем с законом, не был судим и не привлекался к административной ответственности, а также имеет на иждивении малолетнего ребёнка. В ходе предварительного следствия мужчина вину полностью признал, раскаялся в содеянном, вернул украшение потерпевшей и принёс ей свои извинения. Женщина извинения приняла и, оценив раскаяние грабителя, обратилась к суду с ходатайством о прекращении уголовного дела.

Тагилстроевский районный суд ходатайство удовлетворил, и уголовное дело в отношении Игоря было прекращено по нереабилитирующему основанию — в связи с примирением сторон.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.