В Нижнем Тагиле пройдёт пятый инклюзивный фестиваль уличного спорта «Цени то, что есть!»

В начале июня в Нижнем Тагиле стартует пятый фестиваль уличного спорта «Цени то, что есть!» (6+). В этом году он продлится всё лето — до 11 сентября. Кроме того, организаторы расширили список видов спорта до 12. Принять участие в играх смогут около тысячи детей и подростков от 6 до 17 лет. Главным отличием фестиваля традиционно остаётся то, что он является инклюзивным.

В этом году в рамках фестиваля уличного спорта пройдут соревнования по футболу, баскетболу, шашкам, шахматам, уличным танцам, классикам и резиночкам. По словам организаторов проекта, масштабировать соревнования удалось благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Уже закуплены медали, кубки и главные призы, приобретено и установлено оборудование для соревнований по киберспорту.

Начнётся инклюзивный фестиваль в июне с отборочных игр по дворовому футболу. Также в первый летний месяц пройдут соревнования среди киберспортсменов в турнирах по NBA-2022 и FIFA-2022 на игровой консоли PlayStation 4. Июль будет посвящён шашкам и шахматам, классикам и резиночкам, уличной атлетике, стритболу и бочче (игра с мячом, похожая на боулинг. — Прим. ред.). В августе пройдут отборочные туры по настольному теннису и уличным танцам.

11 сентября на новой спортплощадке Девятого посёлка состоится финал фестиваля «Цени то, что есть!», в котором участникам предложат пройти инклюзивный квест, позаниматься инклюзивным фитнесом. Завершится программа праздничным концертом.

«Одной из целей фестиваля является продвижение идеи, что дворовый спорт — это реальные соревнования, в которые мальчишки и девчонки вкладывают немало сил и времени, где за исход матчей переживают порой сильнее, чем за более масштабные, но и более далёкие “взрослые” состязания. Иногда, бывает, не хватает инвентаря или дисциплины. Но если собрать свою команду, поддерживать друг друга и тренироваться, то можно дойти до грандиозного сентябрьского финала», — говорит главный организатор проекта Александр Коченков.

Сбор заявок на участие в соревнованиях по дворовому футболу продлится до 31 мая в группе фестиваля во «ВКонтакте».