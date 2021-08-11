В Нижнем Тагиле прокуратура выявила незаконную сделку по легализации денежных средств

В Нижнем Тагиле одна из местных фирм перечислила на счёт организации, продающей имущество на торгах, более 6,7 млн рублей в качестве задатка за участие в аукционе. Чтобы вернуть сумму, юрлицо направило в адрес организатора торгов письмо о возврате уплаченного задатка уже на физлицо. После перечисления средств на счёт деньги были сняты. Об этом сообщает прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила.

Во время рассмотрения спора между участниками сделки Росфинмониторинг установил, что спорная сумма притворная (фиктивная). На самом деле цель сделки — обналичивание денег в обход банковских механизмов. Так участники сделки могли бы не платить налоги.

По результатам проверки надзорное ведомство направило в суд исковое заявление о признании сделки по передаче гражданину денежных средств недействительной и применении последствий недействительности сделки.

Ленинский райсуд удовлетворил исковые требования прокурора, признав сделку недействительной. Суд взыскал в доход государства деньги в размере более 6,7 млн рублей. Решение не вступило в законную силу.