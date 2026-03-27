В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа открылась фотовыставка, экспонаты которой фокусируют взгляд на деталях городских достопримечательностей  

Сегодня, 27 марта, в Нижнем Тагиле в креативном кластере «Самородок» стартовала фотовыставка «Точка фокуса» (0+), созданная учащимися школы № 81. Проект реализован в рамках программы «ЕВРАЗ: Люди будущего» и предлагает по-новому взглянуть на привычные городские пространства через детали, которые обычно остаются незамеченными.

«Сегодня мы представляем презентацию одного из проектов наших школьных команд, участников проекта “ЕВРАЗ. Люди будущего”. И сегодня в креативном кластере “Самородок” мы открываем фотовыставку “Точка фокуса”. Это не только фотовыставка, но ещё и интерактивный продукт, который разработала команда. То есть, присутствуя на выставке, можно считать QR-код и посмотреть, откуда те или иные архитектурные детали представлены на экспозиции. Команда планирует несколько экспозиций в течение весны. Прекрасно то, что в осуществлении работ фотовыставки им помогли партнёры: рекламное агентство “Медиа Микс” и центр “Мой бизнес”, а также фотограф, который там трудится. Очень здорово, что единый проект, обучение социальному проектированию способствует не только поиску и реализации творческих идей наших школьников — социальному проектированию обучают, но и позволяет развивать незаменимые коммуникативные навыки. То есть они сами ищут ресурсы для того, чтобы реализовать свою проектную идею», — рассказала АН «Между строк» начальник департамента по корпоративной социальной ответственности РЦКО «Урал» Марина Модестова.

Концепция выставки строится на контрасте двух взглядов на город. С одной стороны — привычные панорамы улиц и зданий, с другой — крупные планы деталей: фактуры камня, архитектурные элементы, лепнина и узоры, формирующие уникальный визуальный код Нижнего Тагила.

В объектив участников попали исторические здания и городские пространства, расположенные на проспектах Ленина, Мира и Вагоностроителей, а также на улицах Металлургов, Уральской, Газетной и Вязовской. В экспозиции представлены детали бывшей усадьбы купца Ильи Уткина, Нижнетагильского драматического театра, ДК НТМК, оформление фасада Театра кукол, проходной ЕВРАЗ НТМК, керамические цветы художницы Риты Хаак на Доме художника, барельеф на арке стадиона «Юность», а также «следы времени» — выцветшие объявления, старинные домофоны.

«Мы долго думали над идеей, хотели, чтобы наш проект был оригинален, не похож на другие, что-то новое. И когда мы с ребятами начали обсуждать, мы поняли, что в процессе нашей жизни мы постоянно куда-то торопимся, бежим, не обращаем внимания на окружающую нас действительность. И мы поняли, что хотим создать фотовыставку с достопримечательностями Нижнего Тагила. Но не просто достопримечательностями, а искать особенности в этих достопримечательностях. То есть какую-то маленькую деталь. Вот и как раз в честь этого названа выставка “Точка фокуса”. Работ у нас достаточно много, то есть мы представили здесь порядка 30 работ, но когда мы с ребятами фотографировали город, их, естественно, гораздо больше. А здесь мы представили самые интересные, самые выдающиеся. Но если перейти по QR-коду, то можно посмотреть все фотографии, которые у нас есть», — рассказала АН «Между строк» наставник проекта, учитель школы № 81 Ольга Новосёлова.

Над проектом работали семь учеников под руководством наставников. По словам одной из участниц, десятиклассницы Ульяны, работа над выставкой проходила в несколько этапов: сначала школьники самостоятельно искали интересные локации, затем, после доработки концепции, сосредоточились именно на съёмке деталей. Позже они продолжили работу вместе с профессиональным фотографом Ольгой Шульгой.

Фотографии напечатаны на специальном пластике при поддержке рекламной компании «Медиа Микс». Участники проекта не только подготовили изображения, но и познакомились с процессом печати. Руководитель компании Алексей Кузнецов провёл для участников экскурсию и познакомил их со всеми этапами создания печатного изображения — от подготовки файлов до финального результата.

Фотовыставка «Точка фокуса» будет представлена на нескольких городских площадках: с 27 марта по 3 апреля — в креативном кластере «Самородок»; с 5 по 15 апреля — в центре «Мой бизнес»; с 20 апреля по 1 мая — в музыкальной студии «Серебряные струны»; затем в школе № 81.

На сайте: https://tochkafocusa.tilda.ws/ можно увидеть больше фотографий и узнать, где они были сняты. «Точка фокуса» — это приглашение остановиться, присмотреться и заново увидеть город, который всегда был рядом.