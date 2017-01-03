В Нижнем Тагиле преступник-беглец украл у посетителя бара банковские карты и обручальное кольцо

Тагильские полицейские задержали 28-летнего преступника из Пермского края, который в новогодние праздники обокрал 22-летнего мужчину. Кошелёк с деньгами, банковскими картами и обручальным кольцом вор забрал у жителя Гальянки, когда тот уснул в рюмочной «Ясень», переборщив с алкоголем. Проснувшись, мужчина обнаружил пропажу и обратился за помощью в полицию. В то же время преступник объявился сам, вернув кошелёк администратору бара.

«В полицию позвонил администратор ночного заведения, сообщив, что неизвестный молодой человек принёс кошелёк. Накануне этот мужчина был в заведении. На всякий случай работники торговой точки сфотографировали посетителя. Также поступила информация от потерпевшего, что ему пришло sms-сообщение о попытке воспользоваться банковской картой в продуктовом магазине по проспекту Ленина, как раз напротив распивочной», – уточнили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Женщина-продавец хорошо запомнила изрядно пьяного посетителя, который размахивал перед ней кошельком, приговаривая, что его уже, наверное, ищут. Задержать вора правоохранителям удалось в доме по улице Чернышевского, где он снимал квартиру. Преступником оказался житель Пермского края, осуждённый по статье «Истязание». Суд приговорил его к исправительным работам, однако мужчина до конца наказание не отбыл и скрылся.

Задержанный рассказал полицейским, что обручальное кольцо он уже продал, а все наличные из кошелька потратил. Когда понял, что его будут искать, решил вернуть кошелёк как найденный. Сейчас преступник отпущен под подписку о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы за кражу (ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Агентство новостей «Между строк»