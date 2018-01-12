В Нижнем Тагиле после пьяного застолья родители оставили трёхлетнего ребёнка одного дома

Инспекторы ПДН и специалисты управления соцполитики мэрии Нижнего Тагила разбираются в инциденте, который произошёл в ночь на 11 января 2018 года. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в дежурную часть поступило сообщение о том, в одной из квартир дома № 30 по улице Пархоменко шумят соседи. Прибывшие на место полицейские застали дома только трёхлетнего мальчика.

«Позже было установлено, что родители мальчика в этот вечер принимали гостей, — поясняют в полиции. — Сначала мама с подругой куда-то удалились, а потом и отец с приятелем рассорились и ушли. Ребёнок остался один».

По информации TagilCity.ru, полицейские вызвали инспекторов ПДН, которые доставили мальчика в больницу на Кузнецкого, 10, где он находится до сих пор. Родители ребёнка будут привлечены к административной ответственности. Информация передана в управление по социальной политике администрации Нижнего Тагила.