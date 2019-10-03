В Нижнем Тагиле полиция выявила 120 нарушений миграционного законодательства

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции во время профилактических рейдов выявили 120 административных правонарушений, связанных с миграционным законодательством. Всего проверено порядка 240 объектов и более 460 иностранных граждан. Как уточнили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в ходе рейдов зафиксировано 49 фактов нарушений правил пребывания иностранных граждан на территории РФ и 71 случай нарушения правил привлечения иностранных работников. Девять человек в административном порядке были депортированы из России.

В ходе одной из проверок, проводимых совместно с сотрудниками ФСБ при силовой поддержке ОМОН Росгвардии, выявлен цех по производству салатов, который находился в отдельно стоящем здании по улице Лесной в посёлке Первомайском в пригороде Нижнего Тагила.

«При осмотре цеха, где производство не отвечает требованиям Роспотребнадзора, работники не имеют санитарных книжек, обнаружены коробки с готовой продукцией, а также упаковочная тара. Работники тут же и проживали в отдельной комнате, оборудованной двухъярусными кроватями. При проверке иностранных граждан сотрудники полиции выявили нарушения миграционного законодательства. 13 человек, осуществляющих трудовую деятельность без необходимых разрешительных документов, привлечены к административной ответственности. Шестеро, как оказалось, незаконно находились на территории Российской Федерации», — рассказали в полиции.

Все материалы в отношении индивидуального предпринимателя, осуществлявшего торговлю салатами, направлены в прокуратуру для организации проверки на предмет законности деятельности.