В Нижнем Тагиле полиция накрыла подпольный цех по производству салатов

В посёлке Первомайском были задержаны 14 иностранцев-нелегалов, в антисанитарных условиях производивших салаты для торговой сети «Мегамарт», со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет TagilCity.ru.

По его словам, задержание произошло 24 сентября в ходе операции МУ МВД «Нижнетагильское» и ФСБ при помощи Росгвардии. В пресс-службе полиции обещали дать подробный комментарий позже.

Задержанные работали в ООО «ЧК», которую возглавляет Александр Ким. По информации полиции, салаты производились в цехе, не соответствующем требованиям СанПиНа, и распространялись по точкам «Мегамарта» в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Первоуральске, Верхней Пышме, Арамиле, Сысерти, а также в Тюмени. Работники цеха жили прямо в производственном помещении. Гастарбайтеров привлекли к административной ответственности, трое будут депортированы из России.