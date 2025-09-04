В Нижнем Тагиле полиция разыскивает подозреваемого в хищении денег с банковской карты

В отделе полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» ведётся расследование уголовного дела о краже денежных средств с банковской карты.

Сыщики провели проверку информации и установили, что 1 сентября 2025 года, примерно в 15:00, неизвестный мужчина вошёл в отделение банка на проспект Ленина, 40. Анализ записей видеонаблюдения позволил выявить подозреваемого в хищении: это мужчина около 40 лет, худощавого телосложения, с темными волосами.

Всех, кто располагает информацией о данном человеке, просят сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону 8 (3435) 47-64-02.