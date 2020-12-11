В Нижнем Тагиле показали картину запрещённого советского художника, которую спасли от уничтожения сотрудники краеведческого музея 

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» продолжает рассказывать о судьбах полотен советских художников-авангардистов, творчество которых было запрещено цензурой. Накануне в рамках проекта «Выставка одного экспоната» музейщики представили большое полотно Павла Сурикова «Детский праздник». Эта картина была спасена сотрудниками краеведческого музея от уничтожения и на полвека спрятана в фондах.

Павел Суриков родился в 1897 году в крестьянской семье. Отец хотел, чтобы сын стал сапожником, но Павел сбежал из дома обучаться иконописному ремеслу. Суриков участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах. После мобилизации продолжил обучение и как один из талантливых студентов Московских высших художественно-технических мастерских был отправлен в Париж «изучать богатства старой и новой культуры Запада».

Через год Суриков устроил в рабочем районе Парижа персональную выставку, на которой представил 57 картин и эскизов, затем принял участие в выставке «Салона Независимых». Картина «Детский праздник» была написана в парижский период — об этом свидетельствует подпись в нижнем левом углу полотна, сделанная на французский манер, «Поль Суриков». Картина написана ярко и смело, в духе французского импрессионизма. В центре — группа детей, водящих хоровод, за ними толпятся счастливые взрослые. Лица героев прописаны не точно, но с помощью красок художник передаёт радостное настроение происходящего.

После возвращения на Родину из Парижа жизнь талантливого живописца изменилась не в лучшую сторону. Сначала критике подверглись его произведения. В 1933 году его увольняют из института пролетарского изобразительного искусства. Через два года во Францию уезжают его дочь и супруга Генриетта Домрон, которую он встретил в Париже. Генриетта так и не вернулась в СССР к мужу, который вскоре заболел туберкулёзом. Перед Великой Отечественной войной Суриков вновь женился и переехал в Подмосковье к родителям жены. К пайку, выдаваемому во время войны туберкулёзным больным, художник не притрагивался, отдавал кормящей маленькую дочку жене. Павел Суриков скончался в 1943 году.

Судьба его наследия печальна — из 180 полотен сохранилось немногое. В годы войны огромными холстами Сурикова закрывали грузовики с провизией, обивали окна и стены в домах. Об этом известный искусствовед и историк искусств Ольга Ройтенберг пишет в своей книге 2006 года «Неужели кто-то вспомнил, что мы были». В ней она рассказывает о 26 художниках, вычеркнутых советской властью из истории искусства.

«Ольга Ройтенберг пишет, что Наркомпрос в 1929-м году закупает “Детский праздник” Сурикова и отправляет картину в Нижнетагильский краеведческий музей. Там, пишет Ройтенберг, картина была впоследствии уничтожена. Эта книга вышла в 2006 году, казалось бы, вот оно рядом время, можно было позвонить в наш музей и узнать о картине. Но я думаю, что она, как исследователь, в большей степени опиралась на архивные источники. А они говорят о том, что цензура присылала предписания об уничтожении картины и в 37-м, и в 50-м годах. На выставке мы показываем список из 19 картин, которые советский Минкульт требует уничтожить из-за низкого качества. Невозможно было не выполнить этот приказ, но в нашем музее работали очень ответственные люди, которые по совести воспринимали свою работу. Директор музея Анна Саматова и научный сотрудник Вера Рудый отчитались о списании картин, но не уничтожили их. При этом обе очень сильно рисковали, у обеих в семьях были репрессированные, и, если бы эти картины были обнаружены, они бы получили немаленький срок», — рассказывает куратор выставки, руководитель научно-методического центра Нижнетагильского музея-заповедника Альфия Фахретденова.

Любопытно, что произведения русского авангарда были привезены в Нижний Тагил в ящике под символичным номером 13. В начале 30-х в наш город поступило около 100 полотен, из которых хотели создать галерею во Входо-Иерусалимском соборе.

Картину «Детский праздник» вернули из небытия только в 1987 году. В 2006 году она вернулась с реставрации из института Грабаря. В 2007 году была впервые показана публике на выставке «Тагил праздничный», посвящённой юбилею города. Но тогда о произведении ещё не было собрано достаточно информации.

«Мы рассказали историю второй картины из ящика № 13, из списка репрессированных картин. Очень надеемся, что тагильская публика увидит эти шедевры, которые считались утерянными, погибшими. Мы гордимся тем, что провинциальный музей не побоялся в своё время сохранить эти предметы и сделал всё, чтобы они получили вторую жизнь», — говорит директор музея Эльвира Меркушева.

Выставка будет работать до конца марта 2021 года. А 2 января тагильчан приглашают на лекцию Альфии Фахретденовой о художнике и спасённой картине.