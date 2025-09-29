Сотрудники транспортной полиции Нижнего Тагила раскрыли кражу наушников

В следственном подразделении Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил окончено расследование уголовного дела, возбужденного по статье 158 УК РФ (кража). Обвиняемая — 25-летняя жительница Красноуральска, подозревается в краже наушников у 24-летнего работника железной дороги.

30 августа 2025 года в Линейный отдел МВД России на станции Нижний Тагил поступило сообщение о краже наушников на железнодорожном вокзале Невьянска. 24-летний работник железнодорожной станции Нейва рассказал, что приехал на вокзал, чтобы уехать в Екатеринбург. Он оставил свои вещи на сиденьях возле касс и отправился на автовокзал. Наушники он оставил на столике между сиденьями, но когда вернулся, их уже не было. Ущерб составил 12 290 рублей.

Сотрудники уголовного розыска нижнетагильской транспортной полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и изучили записи с камер видеонаблюдения на вокзале Невьянска. Это позволило установить личность подозреваемой — ранее судимой за кражу с банковского счёта 25-летней девушки. 3 сентября её задержали во время рабочей смены в Красноуральске и доставили в линейный отдел для дальнейшего расследования.

В ходе беседы с полицейскими девушка призналась, что в тот день приехала в Невьянск, чтобы забрать сына у свекрови, и хотела купить билеты на поезд. Отойдя от касс, она заметила оставленные наушники и похитила их, планируя оставить себе.

Полицейские изъяли украденные наушники и вернули их законному владельцу. В отношении девушки возбуждено уголовное дело, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

После всестороннего расследования материалы уголовного дела с обвинительным заключением, утверждённым транспортным прокурором, направлены в мировой суд Невьянского района для принятия решения.