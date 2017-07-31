В Нижнем Тагиле поймали наркодилера (ВИДЕО)

Сотрудники уголовного розыска ОП № 19 в ходе операции «Проверочная закупка» задержали с поличным местного жителя, подозреваемого в распространении наркотиков. При осмотре у злоумышленника был найден бумажный свёрток с веществом растительного происхождения массой 0,42 грамма.

«Задержан мелкооптовый торговец синтетическими наркотическими веществами, который, приобретая через интернет наркотик небольшими партиями, сбывал его гражданам на территории Нижнего Тагила. По имеющейся информации, неработающий мужчина занимался сбытом наркотиков около трёх месяцев. Ранее в отношении него уже было возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения запрещённых веществ. Задержанный проживает в центре города с сожительницей и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребёнка», – рассказали АН «Между строк» в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконный оборот наркотических веществ». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление лица, которое сбыло наркотические средства задержанному. Последний сейчас находится под арестом.

Агентство новостей «Между строк»