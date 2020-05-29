В Нижнем Тагиле подростки затушили Вечный огонь (ВИДЕО)

Вечером 29 мая неизвестные молодые люди залили водой Вечный огонь на площади Славы в Нижнем Тагиле. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На видеозаписи видно, как двое подростков поднимаются на пьедестал и заливают огонь водой из пластиковой бутылки, а после ретируются. Проходящие мимо выпускники с красными лентами пытаются догнать злоумышленников. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, в настоящее время работа Вечного огня восстановлена, личности вандалов устанавливаются.