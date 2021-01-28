В Нижнем Тагиле подростки разбили ледышками вывеску аптеки и исписали фасад нецензурными словами (ВИДЕО)

Вечером 26 января группа подростков изрисовала фасад здания № 31 по улице Зари в Нижнем Тагиле и разбила ледяными камнями вывеску «Аптека 03». Хулиганский поступок школьников попал на камеры наблюдения торговой точки. На записи видно, как группа подростков 14–16 лет катается на велосипедах возле крыльца торговой точки, позже к ним подходят ребята помладше и начинают писать на стенах нецензурные слова спрессованным снегом. «Старшаки» поддерживают инициативу. В какой-то момент один из младших школьников замечает сотрудников полиции и они убегают. Но потом возвращаются и несколько раз кидают ледышками в вывеску аптеки, пробив её насквозь.

Как сообщила АН «Между строк» управляющая аптекой Ирина Кохман, новая вывеска обойдётся в 25 тысяч рублей.

«Мы обратились в полицию, передали им записи с видеокамер — сказали, будут разбираться. Раз там подростки, то ПДН, наверное, задействуют», — рассказала Кохман.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что по данному факту проводится проверка.