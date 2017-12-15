В Нижнем Тагиле пенсионерка купила смартфон и решила обхитрить страховую компанию с полицией

Следственным отделом полиции Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления» в отношении 65-летней местной жительницы. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в сентябре текущего года пенсионерка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже смартфона стоимостью 21 тыс. рублей.

«Потерпевшая пояснила, что накануне днём она передвигалась по городу на общественном транспорте со стороны улицы Лебяжинской и до остановки “Ключики”, а когда вернулась домой, не обнаружила в рюкзаке своего сотового телефона», — говорят в полиции.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что всё это время гаджет находился у заявительницы и она им активно пользовалась. Позже пенсионерка призналась, что пошла на обман, чтобы получить страховку за якобы утерянный телефон.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемая местная жительница ранее не судима. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде, расследование уголовного дела продолжается.