В Нижнем Тагиле осудили мошенников, которые отбирали квартиры у сирот

Накануне Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей — Эрика Мая (он же Максим Караваев) и Артёма Шуфлика. Мужчины признаны виновными в совершении преступлений по статьям УК РФ «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» и «Покушение на мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

По данным следствия, в период с 2014 по 2016 год Май и Шуфлик искали сирот, проживающих в муниципальных квартирах, у которых имелись долги по оплате за жилищно-коммунальные услуги, а также лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. После чего злоумышленники, войдя к ним в доверие, всячески содействовали данным гражданами в приватизации их квартир.

«В дальнейшем под предлогом совершения сделок по купле-продаже или мены принадлежащих гражданам квартир изготавливали соответствующие договоры и расписки о получении денежных средств. В целях завладения правами на принадлежащие потерпевшим квартиры подсудимые заставляли под различными предлогами подписать их вышеуказанные документы. После чего документы передавались для государственной регистрации перехода права на недвижимое имущество. При этом фактически денежные средства потерпевшие не получали», — пояснили в надзорном ведомстве.

Таким образом, своих квартир лишились четверо граждан, трое из которых сироты. Пытаясь скрыться от правосудия подсудимый Май изменил фамилию, имя и отчество, покинул территорию России. Позже он был задержан на территории Республики Беларусь и экстрадирован по запросу Генеральной прокуратуры РФ.

Суд приговорил Эрика Мая к наказанию в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей, Артёма Шуфлика — к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 200 тысяч рулей. Приговор в законную силу не вступил.