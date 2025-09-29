В Нижнем Тагиле обнаружили зловонный ручей, впадающий в пруд в Тагилстроевском районе (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле мужчина отправился на рыбалку на пруд в Тагилстроевском районе и обнаружил зловонный ручей.

Читатель АН «Между строк» Андрей рассказал, что решил порыбачить в парке культуры и отдыха Металлургов, однако клёва не было, и мужчина решил пройтись вдоль берега. Внезапно он почувствовал резкий неприятный запах, напоминающий тухлые яйца. Источником запаха оказался тёплый, недавно образовавшийся ручей, текущий в сторону пруда.

«Пошёл вверх к пруду, чувствую резкий запах. Смотрю, а там свежий ручей. Видно, что течёт недавно, будь он старым — уже бы всё размыл. Раньше этого ручья не было, точно знаю, потому что я постоянно хожу сюда рыбачить и места эти знаю. Пошёл туда за окунем и нашёл вот этот слив. Тонны четыре в час там сливается, знаю как бывший бурильщик», — говорит Андрей.