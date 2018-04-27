В Нижнем Тагиле несовершеннолетний парень задушил 18-летнюю возлюбленную кабельным шнуром

Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Убийство» по факту смерти 18-летней местной жительницы в подъезде трёхэтажного дома по проспекту Дзержинского. Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на руководителя Дзержинского следственного райотдела СК РФ Дениса Кельбиханова, трагедия произошла в ночь на 24 апреля. По словам следователя, девушка со своим 17-летним другом распивали спиртные напитки на техническом этаже здания, где располагалась щитовая и кабели интернет-провайдеров. В какой-то момент между молодыми людьми произошёл конфликт, и парень с помощью кабельного шнура задушил девушку.

«В ходе грамотно организованных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан несовершеннолетний приятель погибшей, который был доставлен в отдел для проверки. В ходе совместной работы оперативников и следователей подтвердилась причастность задержанного к совершению тяжкого преступления», - рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В настоящее время подозреваемый заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.