В Нижнем Тагиле на шахте ВГОК погиб рабочий

Сегодня утром на шахте ВГОК «Евстюнинская» погиб 34-летний мужчина. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, вместе с двумя коллегами он спустился вниз, чтобы заложить взрывпакеты, но обратно не вернулся. Пропавшего без признаков жизни на 240-м горизонте обнаружил мастер. Врач, осматривавший тело, пояснил, что оно «имеет характерные признаки взрывного травмирования».

Погибший работал машинистом скреперной лебёдки, имел право на проведение взрывных работ. На предприятии работал с 2011 года, уточняют в надзорном ведомстве. При этом звуков взрыва остальные работники не слышали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Точную причину гибели шахтёра установит судебно-медицинская экспертиза.