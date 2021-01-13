В Нижнем Тагиле на камне возле остановки на Черноисточинском шоссе установят мемориальную доску в честь застройщиков ГГМ

По просьбе совета ветеранов треста «Востокшахтопроходка» на камне возле остановки на Черноисточинском шоссе будет установлена мемориальная плита в честь застройщиков Новой Гальянки. Планируется, что на табличке будет размещён следующий текст:

«Этот камень установлен строителями треста “Востокшахтапроходка” в мае месяце 1985 года в связи с началом строительства жилого микрорайона “Юго-западный” по инициативе главного инженера треста “Востокшахтапроходка” Мокрицы Николая Сергеевича».

Отметим, что в январе 2019 года ветераны треста «Востокшахтопроходка» установили мемориальную доску в честь 60-летия предприятия на здании администрации Ленинского района.