В Нижнем Тагиле мужчина заживо сгорел в роботе-автомойке

В минувшую пятницу, 5 сентября, вечером в Нижнем Тагиле на автомойке самообслуживания на Уральском проспекте загорелся бокс с автомобилем внутри. В результате ЧП погиб мужчина.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 18:25. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание на площади 120 квадратных метров. В ходе тушения внутри были обнаружены автомобиль и тело человека без признаков жизни, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Что именно произошло внутри мойки — неизвестно. По одной из версий, сначала произошло замыкание, после чего машину могли зажать моющие щётки, однако источник в правоохранительных органах уточнил сообществу «Инцидент Нижний Тагил», что данные о зажатии щётками не подтверждаются. По его словам, у погибшего была возможность выбраться.

Сейчас все обстоятельства случившегося выясняют следователи и эксперты МЧС.