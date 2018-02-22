В Нижнем Тагиле мужчина «заминировал» дом, чтобы взбодрить сонную подружку

Сотрудники полиции Нижнего Тагила совместно с коллегами из ФСБ установили и задержали 33-летнего местного жителя Сергея Стулова, который в ночь на 20 февраля сообщил о «минировании» дома № 61 по улице Карла Маркса, в котором он проживает. Оперативные службы были вынуждены эвакуировать всё здание, из-за чего жильцам пришлось несколько часов провести на улице.

«Тщательным проверкам подверглись подъезды, чердаки и прилегающая территория. К счастью, никаких подозрительных предметов не нашли. Реальной опасности зданию и людям, в нём проживающим, не имелось», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выяснилось, что в этот вечер Стулов выпивал со своей знакомой. В какой-то момент женщине стало скучно и она решила идти спать. Это не понравилось Стулову, и мужчина решил её «взбодрить», сообщив о бомбе.

Ранее мужчина не был судим, но неоднократно привлекался к административной ответственности за нахождение в общественном месте в пьяном виде.