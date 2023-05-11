В Нижнем Тагиле мужчина задушил своего отца-инвалида

Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) в отношении 35-летнего жителя Нижнего Тагила. По версии следствия, 18 октября 2022 года обвиняемый, находясь в квартире, расположенной на улице Правды, решил задушить своего беспомощного отца — инвалида I группы.

Мужчина, зная, что пожилой родственник не способен обслуживать себя самостоятельно, ориентироваться в пространстве и защищаться, взял кусок электропровода и намеренно убил своего отца. Согласно заключению эксперта, смерть пострадавшего наступила в результате механической асфиксии.

Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.