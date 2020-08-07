В Нижнем Тагиле лжесотрудник полиции продал пожилому инвалиду гидромассажёр в 10 раз дороже рыночной стоимости

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила добилась через суд возврата денег 77-летнему пенсионеру за гидромассажёр, который ему продал малознакомый мужчина. Как рассказали АН «Между строк» в надзорном ведомстве, в январе 2020 года пенсионер пригласил к себе бригаду рабочих для профилактики и ревизии пластиковых окон. Один из мастеров обратил внимание на то, что хозяин квартиры передвигается с трудом, и предложил ему германский гидромассажёр для ног за 50 тысяч рублей.

«Этот работник, для того чтобы усилить доверие к себе, сказал, что он сотрудник полиции или бывший сотрудник полиции, и даже какое-то удостоверение пенсионеру показал. И что он гарантирует покупателю законность сделки», — рассказал телеканалу «Телекон» зампрокурора района Николай Коваленко.

Выяснив, что необходимые денежные средства у ветерана труда имеются только на счету в банке, мужчины отвезли пенсионера в кредитное учреждение, чтобы снять деньги, накопленные для оплаты предстоящей хирургической операции. Один из «помощников» после получения денег от лица индивидуального предпринимателя составил договор купли-продажи, настройки и сервисного обслуживания гидромассажёра. Позже родственники пенсионера выяснили, что аналогичный прибор в розничных магазинах стоит около 5 тысяч рублей.

«Учитывая, что предпринимателем при заключении договора в нарушение требований закона в адрес потребителя в письменном виде не представлена полная и достоверная информация о товаре, его характеристиках и свойствах, прокуратура района обратилась в суд в интересах заявителя», — пояснили в прокуратуре.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора, расторгнув незаконный договор и взыскав с недобросовестного индивидуального предпринимателя в пользу тагильчанина уплаченные им денежные средства, а также штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 25 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.