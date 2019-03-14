В Нижнем Тагиле лжесоцработники похитили деньги у пенсионеров

В полицию Нижнего Тагила поступило два обращения пожилых пенсионерок, по которым возбуждены уголовные дела о мошенничестве. К 84-летней женщине, живущей на улице Ломоносова, 7 марта пришёл молодой человек, представившийся сотрудником центра по работе с ветеранами, и сообщил о положенной пенсионерке компенсации за ЖКУ в размере 6 тысяч рублей. Доверчивая хозяйка пригласила посетителя на кухню, где тот записал данные её пенсионного удостоверения, а потом достал из папки полиэтиленовый пакет с двумя пятитысячными купюрами и попросил у женщины сдачу. Пенсионерка ответила ему, что есть только купюра номиналом 2 тысячи и порядка 600 рублей в кошельке. Молодой человек тут же пересчитал деньги и, пообещав заглянуть на следующий день, быстро вышел из квартиры, прихватив всю наличность. После праздников пенсионерка смогла дозвониться до центра по работе с ветеранами, где ей посоветовали обратиться в полицию.

Вторая пострадавшая — 82-летняя пенсионерка с улицы Дружинина — осталась без пенсии благодаря молодым людям, назвавшимся работниками администрации. Один из злоумышленников навестил её и сообщил о перерасчёте по оплате за коммунальные услуги, для чего попросил женщину показать платёжные квитанции. В это время через открытую дверь на кухню, где лежала сумка с кошельком пенсионерки, прошёл второй мужчина. Пропажу 27 тысяч в кошельке она обнаружила только на следующий день. Преступники забрали даже 300 рублей из кармана одежды.

«Помощь в виде уборки квартир и покупки продуктов в магазинах оказывается только через кассационные районные центры, специалисты которых закреплены за ветеранами. Какие-либо выплаты осуществляются только через пенсионный фонд», — отметили в совете ветеранов.

В полиции также просят пожилых тагильчан быть предельно осторожными и не доверять незнакомым людям.