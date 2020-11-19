В Нижнем Тагиле известный активист-колясочник собирает более миллиона рублей на первое в городе инклюзивное кафе

На этой неделе в школах Нижнего Тагила организовали масштабную акцию по сбору пластиковых крышек. Все средства, вырученные от их сдачи в переработку, направят на открытие первого в городе инклюзивного кафе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Идея создания уникального места принадлежит общественнику Александру Коченкову. Сам он оказался в инвалидном кресле после того, как в августе 2013 года получил серьёзную травму на одной из туристических баз. Помещение под новое кафе уже нашли, но оно требует серьёзного ремонта. Сколько денег нужно на инклюзивную точку питания, в чëм еë особенность и можно ли при помощи переработки пластиковых крышек собрать нужную сумму? Об этом и других важных нюансах читайте в материале АН «Между строк».

Будущее инклюзивное кафе разместится в центре города — в доме № 44 на улице Октябрьской Революции, где также находится Уральский институт подготовки кадров «21 век». В октябре несколько помещений на первом этаже этого нежилого дома были переданы некоммерческой организации Александра Коченкова «Шаг вперёд» в безвозмездное пользование. Ранее здесь располагалось кафе-столовая его подруги Ольги. До пандемии коронавируса и даже ещё во времена работы в здании филиала Российской академии госслужбы студенты спешили сюда в перерывах, чтобы купить горячих пирожков. Но после введения ковидных ограничений девушке пришлось прикрыть свой микробизнес, а всех сотрудников уволить.

«Я давно предлагал Оле сделать доступное кафе, но эта идея всё откладывалась и откладывалась, — признаётся общественник Александр Коченков. — С пандемией она прикрыла лавочку и съехала отсюда, забрала все свои пожитки. Но мечта осталась. Я Олю успокаивал, когда она всех отсюда увольняла и плакала. Говорил: всё, что ни делается, к лучшему. Так оно и получилось. Мы узнали, что помещения передали администрации. Во время открытия спортплощадки в Девятом посёлке я рассказал свою идею о создании инклюзивного кафе Владиславу Юрьевичу [Пинаеву]. Он поддержал её и сказал писать письмо в администрацию. Мы письмо отправили, но после этого нам долгое время никто не отвечал. Потом был фестиваль уличного спорта “Цени то, что есть”, “Абилимпикс-2020” на базе Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса. Когда мы там встретились с Владиславом Юрьевичем, я ему сказал, что ничего не сдвинулось. Он в тот же день сам лично подъехал к зданию, всё решил».

Недавно кафе частично возобновило свою деятельность. Сейчас, в пандемию COVID-19, оно работает только на доставку. На кухне сделали косметический ремонт, установили необходимое оборудование, в том числе смесители и новые плиты. 10% с продажи каждого пирога откладывается в так называемую копилку. Деньги пойдут на профессиональный ремонт и переоборудование помещений под инклюзивное кафе. Для того чтобы в нëм смогли отдыхать и заниматься собственным развитием инвалиды, необходимо организовать доступную среду. Пока же в здании нет ни подходящего входа для колясочников, ни туалета.

«Сначала мы хотели сделать вход с торца, — говорит Александр Коченков. — Но проектировщики сообщили нам, что сбоку межевание заканчивается прямо на отмостке здания, а пандус должен быть пологим и далеко уходить. Даже само крыльцо для людей с ограниченными возможностями здоровья занимает определённую площадь. Она нужна, чтобы развернуться, открыть дверь. Поэтому мы решили воспользоваться вторым вариантом и сделать вход с доступной средой со двора. Там входная группа хорошая и дальше всего три ступеньки. Занизим порог и сделаем автоматизированный подъёмник, чтобы на нём можно было спокойно подняться на этаж».

Решить проблему с туалетом сложнее, так как для того, чтобы его расширить, необходимо разбирать соседнюю душевую.

«Здесь тот туалет, который есть, по размерам не проходит для людей с ограниченными возможностями здоровья. Негде развернуться. Его можно расширить, но соседнюю комнату отдали под спортивный зал для школы “Юность”. Там у них душевая комната, и она им тоже нужна. Придётся как-то решать эту проблему. Может, будут задействованы другие помещения в здании на первом этаже, туалет ведь всем нужен. За соответствие требованиям пожнадзора и Роспотребнадзора мы не переживаем, так как сама столовая ранее не раз проверялась различными надзорными органами», — отмечает тагильчанин.

Организацию доступной среды в инклюзивном кафе общественник проверит на себе. Ранее ему, чтобы посетить кафе или ресторан, приходилось искать людей, которые помогли бы попасть внутрь заведения. Девушки, которые обычно работают в таких местах, не могли завести мужчину на крыльцо или в зал, так как им для этого просто не хватало физических сил. Сам Александр весит около 90 кг, а его инвалидное кресло — ещё 15 кг. В инклюзивном кафе любой посетитель должен суметь везде заехать или выехать без помощи других.

В ближайшее время специалисты рассчитают конечную сметную стоимость всех работ. Ориентировочно она может достигать, по словам Александра Коченкова, 2 млн рублей. После этого общественник объявит на краундфандинговой платформе сбор на создание инклюзивного кафе. Одновременно будут копиться деньги с торговли пирогами (по 10% с каждой продажи) и от переработки пластиковых крышек. В акции по сбору пластика «Крышка = кафешка» приняли участие уже многие тагильские компании, а также школы.

«Конечно, я понимаю, что 2 млн рублей не собрать при помощи крышек, — говорит общественник. — Это мизерная часть дохода. Мы объявили эту акцию, чтобы привлечь внимание людей, в том числе школьников, к созданию первого инклюзивного кафе в Нижнем Тагиле. Они узнают о том, что у людей с ограничениями нет такой же возможности, как у них, ходить в кафе. Да и на проблемы экологии заодно обратят внимание».

Сбор денег на ремонт может продлиться вплоть до августа следующего, 2021 года. Александра и Ольгу это не пугает. Они считают, что лучше подойти к делу более ответственно, чем делать всё второпях и наобум.

«В этом году, возможно, только на доставку будем работать, из-за коронавируса. Какой смысл сейчас покупать мебель, ставить столы, если завтра Роспотребнадзор может взять и закрутить все гайки. Лучше подождать конца ограничений. Не хотим, чтобы нас обвиняли потом в том, что мы взяли помещения, открылись, торгуем, а для инвалидов ничего не сделали. У нас вообще НКО, мы прибыль себе не забираем. Конечно, нужно учитывать зарплату сотрудникам, коммуналку, налоги. А так я сегодня сюда сам свои деньги вкладываю, как и в фестиваль уличного спорта», — рассказывает Александр Коченков.

Одновременно тагильчане планируют запустить некое приложение для организации оказания помощи людям с инвалидностью. По их мнению, было бы здорово, если бы в городе заработал чат, в котором колясочники могли бы писать о своих потребностях: погулять, побывать в кино или просто добраться до определённой точки, а специально обученные волонтёры за адекватную «копеечку» помогали бы им их исполнять. Это позволит в дальнейшем выбираться из своих квартир на улицу, в том числе в инклюзивное кафе, большему количеству людей с ОВЗ. Сегодня многие предпочитают оставаться дома из-за неоднозначного отношения окружающих и отсутствия в каждом районе Тагила доступной среды. Спроектированные десятилетия назад многоквартирные дома не позволяют установить в подъездах пандусы или лифты. А имеющиеся у многих соцобъектов пандусы сделаны с таким сильным наклоном, что по ним невозможно завезти даже детскую коляску.

«Я не хочу, чтобы люди сюда приходили и просто оставляли деньги на чай и кофе. У меня нет цели заработать на них денег. Хочу, чтобы здесь люди всё время были чем-нибудь заняты, чтобы они с пользой проводили время. Поэтому каждый месяц мы распишем на бесплатные мероприятия, в том числе мастер-классы. Будем приглашать разных людей, учить кулинарии и другим вещам, отстаивать свои законные права. Чтобы тагильчане могли себя где-то, в чём-то найти и зарабатывали на этом, не просто получали пенсию по инвалидности. Проектор здесь установим, настольные игры организуем. Здесь должно быть и комфортно, и интересно», — отмечает тагильчанин.

До открытия инклюзивного кафе в помещениях на улице Октябрьской Революции, 44 смогут проводить мероприятия организаторы единственного в Нижнем Тагиле коворкинг-центра «Тихое место». Сейчас в помещениях, где они будут работать в дальнейшем, также делается ремонт. Тагильчане победили в грантовом конкурсе, который проводила Росмолодёжь, и теперь реализуют проект «Инклюзивный воркшоп Deaf Style».