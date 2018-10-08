В Нижнем Тагиле из-за утечки химиката эвакуировали бассейн УВЗ

Вечером 8 октября бассейн научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле эвакуировали из-за утечки дезинфицирующей жидкости. Как рассказал АН «Между строк» директор по персоналу УВЗ Константин Захаров, сотрудники Дворца водного спорта почуяли запах химиката и решили прекратить занятия. Пострадавших нет, угрозы здоровью посетителям бассейна и горожанам утечка не несёт.

«В 17.56 во Дворце водного спорта УВЗ при заправке установки водоподготовки произошёл разлив дезинфицирующей жидкости. Из-за резкого неприятного запаха администрацией объекта было принято решение о прекращении занятий и освобождении объекта от занимающихся. В 18.20 объект освободили, жалоб и обращений нет», — рассказал АН «Между строк» Константин Захаров.

На данный момент в бассейне идёт проветривание помещений. Во вторник, 9 октября, спортивный объект работает по расписанию.