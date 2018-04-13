В Нижнем Тагиле будут судить заводчан, по вине которых их коллег ударило током

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение в отношении исполняющего обязанности начальника участка № 3 и электромонтёра ООО «ЕвразЭнергоТранс». Они обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью своим коллегам из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ст. 118 УК РФ), рассказали АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

ЧП произошло ночью 18 мая 2017 года. По версии следствия, сотрудники предприятия нарушили требования правил охраны труда при эксплуатации электроустановок. Они не довели до сведения бригады информацию о том, что провода находятся под напряжением. Кроме того, начальник во время производства работ покинул рабочее место. Все эти действия привели к травмированию других заводчан, считают в ведомстве.

«Впоследствии один из членов производственной бригады начал протирать первый изолятор от портала к проводу, находящемуся под напряжением. Пострадавший потянулся к изолятору, присоединённому к проводу, находящемуся под напряжением, вследствие чего произошёл пробой воздушного промежутка, образовалась вольтовая дуга. В результате два электромонтёра получили травмы различной степени тяжести», — рассказали в областной прокуратуре.

Один из заводчан получил ожоги спины, груди, живота и левой руки, что было квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

По указанному выше обвинению работникам компании грозит лишение свободы на срок до одного года с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.