Происшествия

В Нижнем Тагиле будут судить полицейского за незаконную продажу государственной награды

28.08.2018 16:32
В Нижнем Тагиле будут судить полицейского за незаконную продажу государственной награды

В Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила передано уголовное дело в отношении бывшего полицейского за незаконную продажу юбилейной медали «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, в апреле этого года 28-летний помощник оперативного дежурного одного из отделов полиции Нижнего Тагила на железнодорожном вокзале попытался продать госнаграду потенциальному покупателю, с которым ранее связался через интернет. В ведомстве уточнили, что после возбуждения уголовного дела подсудимый был уволен из органов МВД по отрицательным мотивам.

Санкции данной статьи предусматривают штраф до 80 тысяч рублей или арест до трёх месяцев.

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